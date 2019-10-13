بالفيديو.. روسيا تتأهل رسميا ليورو 2020 بخماسية في مرمى قبرص

تقدم المنتخب الروسي بهدف سجله دينيس تشريشيف في الدقيقة التاسعة وأضاف ماجوميد أوزدوييف الهدف الثاني للمنتخب الروسي في الدقيقة 22 ثم أضاف أرتيم دزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة 79 ثم سجل ألكساندر جولوفين الهدف الرابع في الدقيقة 89 قبل أن يسجل تشريشيف هدفه الثاني والخامس للمنتخب الروسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة، حصول لاعب المنتخب القبرصي، كونستنتينوس لايفيس، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 28.

المنتخب الروسي وصل إلى النقطة 21 محتلا وصافة مجموعته بفارق ثلاث نقاط عن نظيره البلجيكي المتصدر.

وبات المنتخب الروسي ثالث المتأهلين لبطولة يورو 2020 عقب منتخبي بلجيكا وإيطاليا.