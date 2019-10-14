قائمة العظماء...رونالدو على موعد مع التاريخ اليوم

سيكون عشاق النجم البرتغالي مع موعد تاريخي في حال تمكن البرتغالي رونالدو من تسجيل هدفين أمام المنتخب الأوكراني لينضم لقائمة اللاعبين الذين سجلوا 700 هدف في تاريخهم الكروي.
يذكر بأن جوزيف بيكان يتصدر القائمة بـ805 أهداف، خلفه البرازيلي روماريو بـ772 هدفا متفوقا على "الجوهرة السوداء" بيليه الذي برصيده 767 هدفا.
ورابعا بوشكاش بـ746 هدفا، وخامسا جيرارد مولر بـ 735 هدفا، وسادسا يأتي البرتغالي رونالدو بـ698 هدفا.
يذكر بأن المنتخب البرتغالي يحتل المركز الثاني بمجموعته، متخلفا عن المتصدر المنتخب الأوكراني بفارق 5 نقاط.
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