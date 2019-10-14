قائمة العظماء...رونالدو على موعد مع التاريخ اليوم

تتجه أنظار عشاق نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إلى ملعب العاصمة الأوكرانية كييف، في انتظار أن يسجل هدفين في لقاء اليوم الاثنين.