مدرب يعتدي على فتاة عربية بطريقة وحشية... وبطل عالمي يتدخل (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتعنيف أحد مدربي رياضة قتالية، لفتاة متدربة داخل إحدى القاعات الرياضية، مثيرا موجة كبيرة من الغضب.

يظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في المغرب، المدرب وهو يوجه لكمات عنيفة لوجه إحدى المتدربات، التي لم تبد أية مقاومة أمام اللكمات.

ومع انتشار الفيديو على نطاق واسع، علق البطل العالمي والمغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، معربا عن صدمته من طريقة تعامل المدرب مع الفتاة.

وكتب هاري عبر حسابه على فيسبوك: "لقد صدمت من هذا الفيديو الذي يظهر رجلا دون وعي وهو يعنف فتاة صغيرة؛ هذه ليست رياضة؛ هذه ليست كيك بوكسينغ".

وأتم "لا ينبغي أن يحدث هذا المشهد المروع ولا أستطيع ألا أتفاعل مع الموقف؛ هذا الموقف غير المسؤول لا يجب السماح به في الصالات الرياضية".