بالفيديو... كريستيانو رونالدو يسجل الهدف رقم 700 خلال مسيرته

سجل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، الهدف رقم 700 خلال مسيرته مع كرة القدم.

هدف رونالدو جاء خلال مباراة البرتغال وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

أهداف الدون الـ700، جاءت بواقع 5 أهداف مع سبورتينج لشبونة و118 هدفاً مع مانشستر يونايتد.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية التي شهدت صاحب الـ34 عاماً، إحراز الأهداف بواقع 450 هدفاً، قبل أن يسجل مع يوفنتوس 32 هدفاً إلى الآن.

وعلى الصعيد الدولي، سجل رونالدو 95 هدفاً، وهو الآن على بعد 14 هدفاً من رقم علي دائي أسطورة إيران الأكثر تسجيلاً في المباريات الدولية عبر التاريخ.

وسجل رونالدو أول الأهداف خلال مسيرته في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002، مع لشبونة أمام موريرينسي في الدوري البرتغالي.

يذكر أن المباراة انتهت بخسارة البرتغال أمام المضيف أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، ليحتل رفاق رونالدو صافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق 8 نقاط عن أوكرانيا المتصدر، وللبرتغال مباراة متبقية.