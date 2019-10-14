بالفيديو... أهداف مباراة فرنسا وتركيا (1-1) في تصفيات يورو 2020

نجح المنتخب التركي في العودة من فرنسا بنقطة التعادل، عقب انتهاء مباراته أمام بطل العالم بنتيجة 1-1 في تصفيات يورو 2020.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 76 عن طريق البديل أوليفييه جيرو، قبل أن يدرك الأتراك التعادل في الدقيقة 81 عن طريق البديل كان أيهان.

بهذه النتيجة، يحتل المنتخب التركي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الوصيف.