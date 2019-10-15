بالفيديو.. أول تعليق من رونالدو عقب تسجيله 700 هدف

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتسجيله الهدف رقم 700 خلال مسيرته، في شباك منتخب أوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

ونشر رونالدو عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو عرض فيه بعض أهدافه، معلقا "فخور بتسجيل الهدف رقم 700 في مسيرتي. أود أن أشارك هذه اللحظة مع كل أولئك الذين ساعدوني في تحقيق هذا الإنجاز".

وتابع صاحب الـ34 عاما "لم نحقق النتيجة التي كنا نصبوا إليها، ولكن معا سنحجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020".

ويحتل رونالدو المرتبة السادسة في قائمة الهدافين التاريخيين على مر العصور، خلف كل من النمساوي جوزيف بيكان (805 أهداف)، والبرازيلي روماريو (772 هدفا)، ومواطنه بيليه (767 هدفا)، والمجري بوشكاش (746 هدفا)، والألماني جيرد مولر (735 هدفا)، بينما سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني (672 هدفا).

يذكر أن رونالدو بات قريبا من كسر الرقم القياسي للاعب منتخب إيران علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي برصيد 109 هدف، حيث يبلغ رصيد لاعب يوفنتوس 95 هدفا.