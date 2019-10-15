دعما لـ"نبع السلام"... لاعبو المنتخب التركي يؤدون التحية العسكرية

احتفل لاعبو المنتخب التركي بفوزهم على فرنسا بأداء التحية العسكرية، في رسالة دعمٍ منهم لعملية "نبع السلام" التي يقوم بها الجيش التركي في شمال سوريا.

وكان قد صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سينظر في معلومات أفادت بأن لاعبين أتراكا احتفلوا بفوزهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية، وقد يؤدي هذا الخلط بين الرياضة والسياسة إلى عقوبات بحق المنتخب التركي، والذي لا يتسامح عادة مع هذا الأمر.

وأدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون الجمعة الهدف الفائز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، مما أثار ردود أفعال واسعة ومتضاربة، فمن جانبه قال المسؤول الصحفي في الاتحاد فيليب تاونسند لوكالة الأنباء الإيطالية (إنسا): "أنا شخصيا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازا"، كما نقل موقع "بين سبورت".

وأضاف: "هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع. دعوني أتأكد من صحته".

كما قام نادي سانت بولي الألماني الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية بفسخ عقد لاعبه التركي، جينك شاهين، بعد أن نشر على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منشورا مؤيدا للعملية العسكرية التركية "نبع السلام" في سوريا.

اللاعب التركي كان قد نشر في وقت سابق على صفحته الخاصة على "إنستغرام" منشورا ، قائلا: "كلنا نقف خلف جيشنا البطل وقواتنا المسلحة، نصلي من أجلكم"، ليقوم اللاعب لاحقا بحذف المنشور.

يذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الفرنسي، وسيلتقي المنتخبان غدا الاثنين في قمة لحسم التأهل إلى يورو 2020.