Widgets Magazine
تسجيل
16:52 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    ديفيد بيكهام

    على غرار بيتر تشيك... نجوم رياضيون نجحوا في مجالات أخرى

    © AP Photo / Evan Agostini
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يضع نجوم الرياضة في الحسبان ممارسة عمل معين بعد الاعتزال، قد يكون مرتبط بالرياضة مثل التدريب وتحليل المباريات والإدارة، وقد يكون في منحى آخر تماما.

    في الأيام الماضية فاجأ الحارس بيتر تشيك محبيه بالعودة من اعتزال كرة القدم لممارسة لعبة هوكي الجليد التي كان يمارسها وهو شاب في بلاده، من بوابة نادي جيلديفورد فينيكس.

    وظهر الحارس التشيكى السابق بيتر تشيك للمرة الأولى كلاعب هوكي جليد، مساء يوم الأحد الفائت، بعد خوضه مواجهته الأولى مع فريقه سويندون وايلدكاتس، في دوري هوكي الجليد البريطاني، وشهدت المباراة تألقا كبيرا من الحارس التشيكي، صاحب الـ37 عاما، في تجريته الجديدة مع هوكي الجليد، ونجح في التصدى للعديد من الفرص الخطيرة للفريق المنافس، ونجح بيتر تشيك في إنقاذ ركلة جزاء مما ساهم في فوز فريقه، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

    ليس تشيك الرياضي الأول الذي نجح في رياضات أخرى فالأسطورة الأمريكية لكرة السلة مايكل جوردان لعب رياضة البيسبول في عام 1994 مع نادي "شيكاغو وايت سوكس"، ولكنه عاد بعد ست سنوات لكرة السلة في 19 يناير عام 2000 مثل ما حقق نجاحا باهرا في كرة السلة حقق جوردان أيضا نجاحا مثيرا للإعجاب في رياضة البيسبول عندما احترفها لفترة من الوقت.

    ومن بين النجوم الذين ابتعدو عن الرياضة النجم البريطاني والعالمي ديفيد بيكهام، الذي نجح بجمع ثروة من الأموال تفوق ما جمعه أثناء مشواره الطويل كلاعب، وذلك بفضل عقود الدعاية والإعلانات ويملك لاعب ريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان السابق عقود رعاية مع شركات ومؤسسات عملاقة مثل أديداس وسكاي سبورتس وسامسونج وبريتلينج وإتش أند إم، وشركة في هونج كونج، كما يملك ديفيد خطا لإنتاج العطور من ماركة "كوتي"، ويحتل بيكهام حاليا المرتبة الثانية في قائمة فوربس للرياضيين الأثرياء المعتزلين، ولا يتفوق عليه سوى أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان بأرباح بلغت 100 مليون دولار.

    ومن النجوم من سلك منحى غير أخلاقي كالنجم البرازيلي أدريانو الذي انتقل من القمة إلى القاع في ظرف سنوات قليلة، فهو متواجده حاليا في أحياء البرازيل الفقيرة حيث أنه انضم إلى العصابات الإجرامية في البرازيل ويبرر البعض ذلك، بسبب حالة الفقر شديدة التي يعاني منها بعد أن كان أحد أغنى اللاعبين في بلاده، حيث قرر على أثرها الانضمام إلى أحد العصابات.

    ولعل أغرب قرارات النجوم هو ذاك الذي اتخذه الكاميروني بينويت اسو ايكوتو، ظهير ميتز الفرنسي وتوتنهام السابق، باعتزاله كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي، بسبب رغبته في التحول إلى العمل كبطل للأفلام الإباحية، وقالت صحيفة "اندبندينت" الإنجليزية، أن المدرب هاري ريدانب قد طلب من اكوتو الانتقال إلى برمنجهام سيتي في فترة الإنتقالات الصيفية 2017، إلا أن اللاعب رفض العرض وأخبر ريدناب بأنه سيترك كرة القدم للعمل كبطل للأفلام الإباحية.

    وأيضا يذكر النجم الذي أصبح رئيسا، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، الليبيري جورج وياه، فبعد اعتزال اللعب قام بتأسيس حزب سياسي في بلاده، وترشح لانتخابات الرئاسة، لكن شعبيته الجارفة لم تشفع له للفوز أمام منافسه إلين جونسون، وبعد الخسارة ظل مرتبطا بالسياسة.

    ومن النجوم من سلك الطرق المتوقعة بعد الاعتزال كالتدريب وتحليل المباريات والإدارة، مثل زين الدين زيدان، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد، بيب غوارديولا، وغيرهم من نجوم الرياضة.

    انظر أيضا:

    من بينهم الفراج والحضري...هكذا علق نجوم الفن والرياضة على نتائج قرعة كأس العالم 2018
    تعرف على 5 نجوم من عائلة سورية واحدة سطعت في رياضة الملاكمة
    أحمد بدير وحمادة إمام... نجوم الفن والرياضة بين مقاتلي حرب أكتوبر
    الكلمات الدلالية:
    ديفيد بيكهام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الخريف قصير ولا يمكن التنبؤ به في سيبيريا. يقدّر سكان هذه المنطقة الكبيرة هذا الموسم الذي تكون فيه الطبيعة مذهلة بشكل خاص.
    جميع ألوان الخريف في سيبيريا
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك