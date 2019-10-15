قطر تكرم العمانيين باللعب في الملعب الجنوبي

أعلن رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أن اختيار استاد الجنوب هو تكريم للمنتخب العماني وللعمانيين، كونه سيكون المنتخب الأول الذي سيلعب في أحد ملاعب كأس العالم 2022 .

أكد رئيس الاتحاد القطري لكرة أن المباراة التي ستجمع منتخبي قطر وعمان "ستشد أنظار الجميع إليها، ليس فقط كونها قمة المجموعة، بل أيضا كون اللقاء من نوعية اللقاءات الجماهيرية ذات الإثارة الفنية" مضيفا أن وجود الجماهير العمانية في ملعب الجنوب "سيضيف نكهة لمجريات اللقاء المرتقب".

واعتبر رئيس الاتحاد أن لقاء الغد هو لقاء "الشكر الذي تحمله جماهير العنابي لجماهير السلطنة التي لم تنس وقفة الجماهير العمانية في كأس آسيا والتي كان لها الدور المهم في تحقيق اللقب بمؤازرتها المشهودة" بحسب موقع "الاتحاد القطري لكرة القدم".

فيما أعلن سابقا مدرب المنتخب الوطني العماني، أروين كومان، في المؤتمر الصحفي حول المباراة "تنتظرنا مباراة كبيرة والظروف مهيأة لتقديم مباراة جيدة والملعب الجميل الذي سنخوض عليه المباراة يشكل حافزا للاعبين لتقديم عطاء مميز".

وحول اللعب في ملعب قطر الجنوبي قال "كانو" كابتن المنتخب الوطني العماني "أعتقد أي لاعب يتمنى اللعب على هذا الملعب، حيث يبعث لدينا الرغبة والحماس، لذلك لا يوجد لدينا أي عذر من تقديم أفضل مستوى للمنتخب".

وكان قد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، مساء الأمس الاثنين، أن دولة قطر بالتعاون مع سفارة سلطنه عمان، خصصت 3 آلاف تذكرة مجانية للجماهير العمانية الراغبة في حضور مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة اليوم الثلاثاء على استاد الجنوب وسوف يتم توزيع التذاكر على بوابات دخول الاستاد، بحسب "الشبيبة".