بالفيديو... رياضي إماراتي يقدم الحزام الأسود لبوتين

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الأمارات العربية المتحدة، مع رياضيي جودو، الذين قدموا عرضا قتاليا خلال مراسم الاستقبال.

وترك بوتين توقيعه على اللباس التقليدي الكيمونو، ثم قدّم أحد الرياضيين حزاما أسود كهدية لبوتين، وبعد ذلك، أخذ الرئيس الروسي صورة مع الرياضيين.

وأهدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الرئيس الروسي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، مجسما لقصر الحصن، مصمما بشكل فني، الذي كان مقر رئاسة سابق لرئيس الإمارات.

بينما رد الرئيس الروسي على هدية ولي عهد أبوظبي بإهدائه صقرا سيبيريا.

كما أهدى بوتين في 14 أكتوبر/تشرين الأول، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنثى صقر تدعى ألفا، تدربت على صيد الطيور.