المقاولون يرفض لقاء الزمالك بعد قرار اتحاد الكرة المصري

رفض نادي المقاولون العرب المصري، لقاء نادي الزمالك، بعد قرار اتحاد الكرة المصري بتقديم موعد المباراة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2019-2020.

وكان اتحاد الكرة قرر تقديم موعد المباراة إلى السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول، بدلا من قمة قطبي الكرة المصري، بحسب ما نشره موقع "الوطن سبورت".

وأعلن الاتحاد بشكل رسمي، أمس الثلاثاء، تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بدلا من مباراة القمة التي كانت ستجمع الأهلي مع الزمالك في اليوم ذاته، والتي أجلت بطلب من الجهات الأمنية.

ومن جانبه أعلن محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، صباح اليوم، قائلا: "ما نمر به الآن فوضى وعدم تحمل للمسئولية، ما يحدث في الوقت الحالي تهريج، كنت استعد لمباراة أسوان التي كانت ستلعب يوم السبت إلا أنني أفاجأ بملاقاة الزمالك بدلا من ذلك".

وتابع: "نرفض هذه الأمور، وسنصعد الأمر ولن نواجه الزمالك يوم السبت ولن نقبل ما قام به اتحاد الكرة، ما يحدث مأساة".