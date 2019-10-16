احتجاجات كتالونيا تهدد الكلاسيكو... ورابطة الدوري الإسباني تتخذ خطوة غير مسبوقة

طلبت رابطة الدوري الإسباني من الاتحاد الوطني لكرة القدم، نقل مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد المرتقبة هذا الشهر إلى العاصمة مدريد.

وتأتي الخطوة على خلفية الاضطرابات التي تشهدها مدينة برشلونة ، احتجاجا على الحكم الصادر بحق 9 من قادة الحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا بالسجن لفترات طويلة، وذلك حسب وكالة "رويترز".

والمباراة المقررة بين العملاقين الإسبانيين مقررة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالمرحلة العاشرة من "الليغا"، على ملعب "كامب نو" في برشلونة، فيما تسعى الرابطة إلى نقلها لملعب "سانتياغو بيرنابيو" في مدريد.

وأفادت الرابطة أنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو الى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

وحكم على تسعة من زعماء الانفصاليين في الإقليم بالسجن ما بين تسع و13 سنة، يوم الاثنين الماضي، بتهمة التحريض على التمرد لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017، مما أدى إلى وقوع احتجاجات واشتباكات.