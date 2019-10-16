بالصور... محمد صلاح يتقمص شخصية كارتونية احتفالا بعيد ميلاد ابنته

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة له برفقة ابنته مكة وهو يحتفل بعيد ميلادها.

وتقمصت مكة شخصية "موانا"، بينما ارتدى صلاح رداء شخصية "ماوي".

يواصل الفرعون المصري تحضيراته لمواجهة فريق مانشستر يونايتد يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، ومن المتوقع أن يدفع المدرب يورغن كلوب بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي.

ويسعي ليفربول بقيادة محمد صلاح لحصد الانتصار التاسع على التوالي في الموسم الجاري من الدوري، للحفاظ على تصدره لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.