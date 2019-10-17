فيغو يسامح رونالدو على تعليقه الجريء عن زوجته

كشف النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد السابق، لويس فيغو، أنه سامح زميله في النادي الملكي أنداك رونالدو البرازيلي، على تعليقه الجريء تجاه زوجته.

رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طالب رونالدو بالحد من الذهاب للحفلات والاقتداء بفيغو، الذي يبقى في منزله مع زوجته، ليرد البرازيلي: "إذا كان لدي زوجة فيغو لما ذهبت إلى الحفلات أيضا".

وخلال حلول فيغو وزوجته هيلين زفيندين، ضيوفا على برنامج «الأورميغيرو» الإسباني، تم سؤال فيغو عن معرفته بهذه الواقعة، ليرد: "أعلمها بالفعل لأنني علقت عليها في غرفة الملابس، ولكني سامحت رونالدو لأنه دائما يمزح".

وأضاف قائد البرتغال الأسبق، مازحا: "ما لا يعرفه رونالدو أنني كنت أغادر المنزل حين تنام زوجتي".

ووصف فيغو زوجته بالأنيقة، والحساسة، والجميلة، والأم الرائعة قبل كل شيء.