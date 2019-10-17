فيغو يسامح رونالدو على تعليقه الجريء عن زوجته

رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طالب رونالدو بالحد من الذهاب للحفلات والاقتداء بفيغو، الذي يبقى في منزله مع زوجته، ليرد البرازيلي: "إذا كان لدي زوجة فيغو لما ذهبت إلى الحفلات أيضا".
وخلال حلول فيغو وزوجته هيلين زفيندين، ضيوفا على برنامج «الأورميغيرو» الإسباني، تم سؤال فيغو عن معرفته بهذه الواقعة، ليرد: "أعلمها بالفعل لأنني علقت عليها في غرفة الملابس، ولكني سامحت رونالدو لأنه دائما يمزح".
Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero ¡@LuisFigo y #HeleneSvendin! #FigoSvedinEH pic.twitter.com/Eady1F51um— El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 16, 2019
وأضاف قائد البرتغال الأسبق، مازحا: "ما لا يعرفه رونالدو أنني كنت أغادر المنزل حين تنام زوجتي".
ووصف فيغو زوجته بالأنيقة، والحساسة، والجميلة، والأم الرائعة قبل كل شيء.
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