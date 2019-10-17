تعرف على تحدي دبي للياقة... فيديو

ينطلق تحدي دبي للياقة للعام الثالث على التوالي من 18 أكتوبر/تشرين الأول حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد المبادرة التي أطلقها ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2017.

ويهدف التحدي إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميّاً على مدى 30 يوماً، واتباع نمط حياة صحي خلال شهر كامل، ويستضيف تحدي دبي للياقة جدولا حافلا بالفعاليات الرياضية والنشاطات الترفيهية في كل أنحاء دبي.

نشارك غداً بحماس كبير وطاقة عالية في #تحدي_دبي_للياقة pic.twitter.com/Afv0zWzU4N — هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) October 17, 2019

لا يقتصر التحدّي على الحركة والرياضة فقط، بل يهدف أيضا إلى الحفاظ على أسلوب حياة صحي، من خلال التركيز على الصحة الجسدية والنفسية والذهنية، يسعى تحدي دبي للياقة أيضا إلى تحفيز سكان دبي وزوارها ليعيشوا حياتهم "بسعادة".

ويمكن لأي شخص المشاركة بالتحدي سواء كان رياضي محترف أو مبتدئ غير معتاد على الرياضة، فإن تحدي دبي للياقة يستهدف الجميع، يدعو التحدي كافة الأعمار ومستويات اللياقة للمشاركة، وقد صممت الفعاليات لتكون شاملة ومناسبة للجميع بدءاً من أصحاب الهمم، وصولاً إلى كبار السن، وفق موقع "khaleejtimes"

ويمكن للجميع المشاركة في #تحدي_دبي_للياقة من مقيمين وزوار، حيث يمكن تسجيل الأسماء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.



لمزيد من المعلومات عن كافة الفعاليات والأنشطة الجارية على صعيد المدينة في إطار تحدي دبي للياقة، الرجاء زيارة الموقع: https://t.co/ocqDIszuwB#Dubai30x30 pic.twitter.com/AQNNKs8Hi9 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 17, 2019

ويمكن للمشتركين في التحدي تحميل تطبيق "تحدي دبي" على هاتفهم، فبفضله بات تحدي دبي للياقة "أقرب إليك" كما جاء في المبادرة، فهو يساعد على متابعة التقدم على مدى 30 يوماً، يتيح التطبيق تسجيل التمارين والنشاطات الرياضية،كما يمكن ربطه مع أبرز تطبيقات اللياقة، أو الانضمام والتواصل مع مجموعة من المهتمين بالرياضة.