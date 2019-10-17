اتحاد الكرة المصري: لا يمكن الرد على بيان الأهلي في الوقت الحالي

علق عضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، على المزاعم بشأن عقد اجتماع طارئ داخل الجبلاية؛ للرد على البيان الذي أصدره النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس.

ونفى المصدر في تصريحات لموقع "بوابة الأخبار"، عقد الاتحاد المصري لأية اجتماعات طارئة، للرد على البيان الذي أعلن فيه الأهلي رفضه خوض أية مباراة في الدوري الممتاز قبل مواجهة الزمالك المؤجلة.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "لا يوجد اجتماع طارئ اليوم ولا حتى غدا، ولا يمكن التعليق على بيان الأهلي في الوقت الحالي".

وأصدر مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا، اليوم الخميس، بشأن تأجيل مباراة القمة مع نادي الزمالك، التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.

وأعلن النادي الأهلي، في بيانه، رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن لعب مباراة القمة مع الزمالك، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية.

وأكد البيان على احترام الأهلي الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، رافضا في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأشار المجلس إلى أنه قام بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.