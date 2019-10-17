رئيس الزمالك يعلق على بيان الأهلي بشأن تأجيل مباراة القمة

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي بشأن تأجيل مباراة القمة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن "مجلس إدارة الأهلي لا يقدر الأزمات التي تعاني منها مصر في الفترة الأخيرة".

وأضاف مرتضى منصور، أن "إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترغب في تصدير مشكلة للأمن وتهديد مسابقة الدوري". بحسب موقع "يالا كورة".

🚨نحترم الرؤية الأمنية.. و لن نخوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة لقاء القمة. pic.twitter.com/PJBnH6JZ5g — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 17, 2019

وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا، اليوم الخميس، بشأن تأجيل مباراة القمة مع نادي الزمالك، التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.

وأعلن النادي الأهلي، في بيانه، رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن لعب مباراة القمة مع الزمالك، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

وأكد البيان على احترام الأهلي الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، رافضا في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأشار المجلس إلى أنه قام بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن سبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تعليمات أمنية.