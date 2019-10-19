بالفيديو... لاعب يحرز هدفا برأسه من منتصف الملعب

غالينسكي سجل الهدف برأسه من وسط ملعب فريقه، على بعد نحو 50 مترا من المرمى.

الهدف جاء خلال مباراة بيسفورد يونايتد ويونايتد أوف مانشستر في دوري الشمال الانجليزي الممتاز.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019

النتيجة قبل الهدف كانت تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، وبفضل الهدم تقدم بيسفورد 2-1، قبل نجاح الفريق في تسجيل الهدف الثالث لتنتهي المباراة 3-1.