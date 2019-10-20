بالفيديو... أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا على ملعب مضيفه ساسولو 4/ 3 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة وضيق الخناق على يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر ميلان بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي عاد وأحرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وتكفل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدفين الأخرين لإنتر في الدقيقتين 38 و45.

وجاءت الأهداف الثلاثة لساسولو بواسطة دومينيكو بيراردي في الدقيقة 16 وفيليب ديوريسيتش في الدقيقة 74 وجيريمي بوجا في الدقيقة 81.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 2 بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر.

وظل ساسولو في المركز الـ 15 بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط.