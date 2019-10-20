محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يغيب المصري محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول بسبب عدم تعافيه من الإصابة، ويلعب بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي.

وأعلن فريقا مانشستر يونايتد وليفربول عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمباراتهما المرتقبة مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت تشكيلة يونايتد مشاركة الحارس الإسباني دافيد دي خيا بعدما حامت شكوك حول مشاركته بعد إصابة طفيفة تعرض لها مع منتخب بلاده أمام السويد يوم الثلاثاء الماضي، كما عاد الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا.

وتواجد الفرنسي أنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء، ويقود خط الهجوم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، وسيلعب أشي يونج بمركز متقدم في الأمام.

في الناحية المقابلة، يغيب المصري محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول بعدم تعافيه من الإصابة، ويلعب بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي، وشهدت التشكيلة أيضا مشاركة الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعد شفائه من إصابة ألمت به ببداية الموسم.

وبعد قليل تنطلق قمة الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب العام برصيد 9 نقاط من 8 مباريات سابقة حقق خلالها الفريق انتصارين، 3 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم.

أما ليفربول يدخل المباراة متصدرا لجدول الترتيب العام برصيد 24 نقطة من 8 مباريات حقق خلالها الفريق العلامة الكاملة بـ8 انتصارات متتالية.