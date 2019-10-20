مشجع يقتحم مباراة كرة قدم من السماء... فيديو وصور

وجرى الحادث الطريف في مباراة ساسولول وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
#Sassuolo v #Inter today.— Charles Ross (@SPQR_10) October 20, 2019
We need this sort of thing in the horribly sanitised English game.https://t.co/uWIP4Tc07e
ويظهر مقطع الفيديو هبوط المشجع على أرض الملعب وتدخل رجال الأمن لإخراجه من الملعب واستئناف المباراة التي انتهت بفوز انتر ميلان 4-3.
Man lands on the pitch during #Sassuolo v #FCIM with a parachute.— footballitalia (@footballitalia) October 20, 2019
We don't know why, but it's pretty impressive anyway.#SassuoloInter #SerieA https://t.co/2SbFr7eVQk
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