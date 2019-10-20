مشجع يقتحم مباراة كرة قدم من السماء... فيديو وصور

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هبوط مشجع على أرض الملعب بواسطة مظلة.

وجرى الحادث الطريف في مباراة ساسولول وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

#Sassuolo v #Inter today.



We need this sort of thing in the horribly sanitised English game.https://t.co/uWIP4Tc07e — Charles Ross (@SPQR_10) October 20, 2019

ويظهر مقطع الفيديو هبوط المشجع على أرض الملعب وتدخل رجال الأمن لإخراجه من الملعب واستئناف المباراة التي انتهت بفوز انتر ميلان 4-3.