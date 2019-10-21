قرار من الاتحاد الإنجليزي بشأن مباراة شهدت إهانات عنصرية

وتوقفت المباراة في الدقيقة 64 أثناء تقدم يوفيل بهدف دون رد، إثر إهانات عنصرية من جماهير الفريق ومشاحنات مع الحارس الكاميروني دوغلاس باغيتا.
وأضاف البيان "إذا توجب إعادة المباراة في حال انتهائها بالتعادل، ستقام في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني".
وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى إلقاء القبض على شخصين، وأن تحقيقه بشأن الواقعة ما زال جاريا.
وجاءت الواقعة بعد أيام من تعرض لاعبي المنتخب الإنجليزي أصحاب البشرة السمراء، لإهانات عنصرية في مواجهة بلغاريا ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.
وتم إلقاء القبض على عدة أشخاص واستقالة مدرب المنتخب البلغاري كراسيمير بالاكوف، وبوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)