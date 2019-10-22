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    رمضان صبحي لاعب الأهلي مع حمدي النقاز لاعب الزمالك في السوبر المصري ، 20 سبتمبر/أيلول 2019

    اتجاه لتأجيل الدوري المصري وتحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    رياضة
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    قالت مصادر كروية مطلعة، إن الأزمة القائمة بسبب مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، في طريقها إلى الحل، وسط مشاوارت يجريها اتحاد الكرة مع طرفي الأزمة.

    وتنوي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة إنهاء أزمة القمة، وأزمة مباراة الأهلي والجونة، المقررة غدا الأربعاء، إعلان تأجيل الدوري وتحديد موعد القمة، بحسب ما نقله موقع "195 سبورتس" عن المصادر.

    وذكرت المصادر أن اتحاد الكرة ينوي اتخاذ قرار يجعل اليوم (الثلاثاء) هو آخر يوم لمباريات الدوري، على أن يتم استئناف المسابقة عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 8 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

    رئيس النادي الأهلي الجديد محمود الخطيب
    © AP Photo / AMR NABIL
    اتحاد الكرة المصري: لا يمكن الرد على بيان الأهلي في الوقت الحالي

    ويجري اتحاد الكرة مباحثاته ومشاوراته منذ ساعات، خلال وبعد جلسة وزير الرياضة أشرف صبحي مع مجلس إدارة النادي الأهلي بمنزل رئيسه محمود الخطيب، التي استمرت 8 ساعات أمس الاثنين.

    من جانبه، أبدى الأهلي مرونة كبيرة، ووافق على خوض مباراة واحدة قبل لقاء الزمالك في بطولة الدوري، رغم بيان النادي بعدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الأبيض، وذلك تقديرا للمصلحة العليا للوطن، وحفاظا على انتظام المسابقة.

    ويلعب الأهلي أمام الجونة أو حرس الحدود، بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة، يوم 25 نوفمبر، قبل أن يخرج لمواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 أو 30 نوفمبر المقبل، في أولى مواجهاته بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ثم يعود بعدها ليواجه الزمالك يوم 3 أو 4 ديسمبر المقبل.

    ومن ناحيته، سيلعب الزمالك مباراة بالدوري يوم 25 نوفمبر، الأقرب أمام إنبي، ثم يخرج لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بملعب الأخير، في أولى منافسات دور المجموعات، أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر، حال تخطيه عقبة جينيراسيون فوت السنغالي، بعد غدٍ الخميس، ثم يعود بعدها للقاء الأهلي يوم 3 أو 4 ديسمبر المقبل.

    كان الأهلي أصدر بيانا رسميا قرر فيه عدم خوض أي مباراة في الدوري، قبل إقامة لقاء القمة أمام الزمالك، ردًا على تأجيل اتحاد الكرة المباراة بناءً على تعليمات أمنية.

    واتجه اتحاد الكرة للتصعيد بأن حدد يوم الأربعاء موعدا للقاء الأهلي مع الجونة، بل وأعلن أسماء الحكام، وردت القلعة الحمراء بالتصعيد من جديد وقرار إلغاء حجز الفندق وتذاكر الطيران إلى الجونة، واعتبار اليوم الثلاثاء موعدًا عاديا للتدريب الجماعي في ملعب التتش، وليس من أجل مباراة الغد.

    رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
    © AP Photo / Lobna Tarek
    رئيس الزمالك يعلق على بيان الأهلي بشأن تأجيل مباراة القمة

    وإزاء تسريبات من اتحاد الكرة بتوقيع عقوبات على الأهلي حال امتناعه عن لعب مباراة الجونة غدًا، تبدأ باعتباره مهزومًا (صفر-2) وتنتهي بخصم 3 نقاط فضلاً عن غرامة مالية كبيرة، رد الأهلي بالتصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

    واضطر وزير الرياضة أشرف صبحي لزيارة محمود الخطيب في منزله أمس، لدى اجتماعه بمجلس إدارة الأهلي، لتقريب وجهات النظر، إلا أن القلعة الحمراء تمسكت بتأجيل لقاء الجونة، وفوضت الوزير للتعامل مع اتحاد الكرة.

    انظر أيضا:

    اتحاد الكرة المصري يعلن الموقف النهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    أول رد من الأهلي واتحاد الكرة على تهديد رئيس الزمالك بالانسحاب من الدوري المصري
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    الكلمات الدلالية:
    مباراة القمة, الزمالك, الأهلي, مصر
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