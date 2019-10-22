بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس ولوكومتيف موسكو 2-1 في دوري الأبطال

افتتح أليكسي ميرانشوك أهداف المباراة بالدقيقة 30 لصالح لوكوموتيف، قبل أن ينجح باولو ديبالا في تسجيل هدفين ليوفنتوس بالدقائق 77 و79.
دوري ابطال اوربا : يوفنتوس 2 × 1 لوكوموتيف | اهداف المباراة HD— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019
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في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط بالمركز الثالث.
أهداف لقاء :— GolHV (@GolHv) October 22, 2019
يوفنتوس 2-1 لوكوموتيف pic.twitter.com/phAW9Z6PKS
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