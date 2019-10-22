بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس ولوكومتيف موسكو 2-1 في دوري الأبطال

انتزع يوفنتوس فوزا صعبا من أنياب ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم في تورينو، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح أليكسي ميرانشوك أهداف المباراة بالدقيقة 30 لصالح لوكوموتيف، قبل أن ينجح باولو ديبالا في تسجيل هدفين ليوفنتوس بالدقائق 77 و79.

دوري ابطال اوربا : يوفنتوس 2 × 1 لوكوموتيف | اهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/S67QRPK4r4 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 22, 2019

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط بالمركز الثالث.