إعلان نتيجة قرعة "خليجي 24"

ووضعت القرعة منتخب العراق في الترتيب الثاني، حيث سيواجه منتخب سلطنة عمان في افتتاح البطولة، ويواجه منتخب الكويت في ثالث أيام المنافسة، ويلاقي في اليوم الرابع منتخب قطر، فيما يواجه في اليوم الخامس منتخب اليمن.

وبحسب القرعة التي أعلنت، اليوم، يواجه منتخب الكويت نظيره اليمني في أولى مبارياته ضمن منافسات "خليجي 24" التي ستقام في قطر بنظام الدوري.

جدول مباريات خليجي 24 pic.twitter.com/1AQlruBLZP — ناصر العنزي (@nasseralenezi66) October 23, 2019

​وستكون مباراة "الأزرق" الثانية مع العراق، والثالثة مع عمان، والرابعة مع قطر.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمراسم إجراء قرعة منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم، في نسختها الـ 24، والتي تستضيفها قطر بمشاركة 5 منتخبات وستنطلق في 27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى التاسع من ديسمبر/كانون الاول المقبلين وستقام بنظام دوري من دور واحد.

وحضر القرعة ممثلو المنتخبات المشاركة وهي قطر البلد المنظم وسلطنة عمان حامل اللقب والكويت والعراق واليمن.

واعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في اجتماعها أمس الأول بالدوحة، استاد خليفة الدولي لإقامة مباريات منافسات البطولة في نسختها الرابعة والعشرين.

وكذلك اعتمدت اللجنة في اجتماعها ملاعب الجامعة لتدريب المنتخبات مع اختيار ملعب احتياطي بجانب استاد خليفة الدولي يحدد لاحقا.

الكشف عن شعار بطولة خليجي 24 pic.twitter.com/RUBsl93YFE — كابتن ماجد (@MagedGazr) October 23, 2019

​ويحل المنتخب القطري في المركز 62 عالميا وتوج ببطولة "كأس الخليج العربي لكرة القدم" ثلاث مرات آخرها في العام 2014، وجاء المركز الثاني من حيث التصنيف العالمي المنتخب العراقي في المركز76 عالميا وفاز هو الأخر بـ 3 ألقاب في هذه البطولة، ثم المنتخب العماني في المركز 84 وتوج مرتين بلقب هذه البطولة، ثم اليمن في المركز 137، ثم منتخب الكويت في المركز 156 عالميا، وهو أكثر المنتخبات تتويجا بألقاب هذه البطولة برصيد عشرة ألقاب من بينها لقب النسخ الأربع الأولى للبطولة في أعوام 1970 و1972 و1974 و1976 فيما كان أحدث ألقاب الأزرق في البطولة عام 2010.