Widgets Magazine
تسجيل
13:52 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    اللاعبة النرويجية أدا هيغيربرغ في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية العاصمة الفرنسية باريس، 3 ديسمبر/كانون الأول 2018

    تعرف على خبايا النسخة الأكثر تشويقا من جائزة الكرة الذهبية

    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2019، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في هذا الموعد من كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

    لائحة المرشحين تضم 30 لاعبا، ولكن تبقى أبرز الأسماء المرشحة في البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وأفضل لاعب في أوروبا الهولندي فيرجل فان دايك، وتكمن أهمية هذه النسخة بسبب تساوي أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث يمتلك كل منهما 5 كرات ذهبية بالتساوي فهل سيتفوق أحدهما أم ستكون من الهولندي العملاق فيرجل فان دايك.

    محمد صلاح
    © REUTERS / SUSANA VERA
    أجيري: صلاح رجل متواضع ويمكنه الفوز بـ"الكرة الذهبية" في حالة واحدة
    ولأول مرة يتصدر ليفربول الإنجليزي عدد المرشحين بسبعة لاعبين وهم ساديو ماني وفينادلوم وألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وروبيرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر والنجم العربي محمد صلاح، كما تضم النجم العربي الآخر رياض محرز ورفاقه في مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، وتضم القائمة أيضا فرانكي دي يونج وهوجو لوريس ودوسان تاديتش وبنزيما ودي ليخت وأندريه تير شتيجن ودوني فان دي بيك وإيمريك أوباميانج وكيليان مبابي وليفاندوفسكي وهونج مين سون وكاليدو كوليبالى وجريزمان وإيدين هازارد وماركينيوس ورحيم ستيرلينج وجواو فيليكس، بالإضافة لأسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

    وحقق فان دايك موسما رائعا من خلال قيادته فريقه إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اختير أفضل لاعب فيه، وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية حيث حل وصيفا لمنتخب البرتغال.

    وكان فان دايك اختير أفضل لاعب في أوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة، في حين نال ميسي جائزة أفضل لاعب بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    يذكر أن آخر مدافع توج بالكرة الذهبية كان الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006 عندما قاد منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم في ألمانيا في العام ذاته.

    أما في فئة السيدات، فتبدو الأمريكية ميغان رابينوي مرشحة فوق العادة لإحراز اللقب بعد أن قادت منتخب الولايات المتحدة إلى إحراز اللقب العالمي في مونديال فرنسا الصيف الماضي وتوجت هدافة له وأفضل لاعبة فيه.

    ومن أبرز منافساتها الاسترالية سام كير، ويذكر أن الكرة الذهبية لأفضل لاعبة جائزة استحدثت العام الماضي وكان الفوز فيها من نصيب النروجية ادا هيرغربيرغر.

    كذلك ستشهد هذه النسخة استحداث جائزة أفضل حارس مرمى، وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفياتي السابق ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب.

    انظر أيضا:

    مودريتش يفوز بالكرة الذهبية... ومحمد صلاح سادسا
    بالفيديو... فضيحة على الهواء في حفل جوائز "الكرة الذهبية"
    نيمار يبتعد عن المنافسة على الكرة الذهبية
    الكلمات الدلالية:
    الكرة الذهبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    هضبة إينالسيرت (يمين الصورة) في قبردينو بلقاريا
    رحلة بالسيارة في روسيا... قبردينو بلقاريا المذهلة
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    سيساعدونهم في النفط كما ساعدوهم في الحرب
    إنفوجرافيك - السلاح النووي في تركيا...15 معلومة عن أنواعه ومكان تخزينه
    السلاح النووي في تركيا...15 معلومة عن أنواعه ومكان تخزينه
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك