تعرف على خبايا النسخة الأكثر تشويقا من جائزة الكرة الذهبية

لائحة المرشحين تضم 30 لاعبا، ولكن تبقى أبرز الأسماء المرشحة في البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وأفضل لاعب في أوروبا الهولندي فيرجل فان دايك، وتكمن أهمية هذه النسخة بسبب تساوي أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث يمتلك كل منهما 5 كرات ذهبية بالتساوي فهل سيتفوق أحدهما أم ستكون من الهولندي العملاق فيرجل فان دايك.
وحقق فان دايك موسما رائعا من خلال قيادته فريقه إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اختير أفضل لاعب فيه، وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية حيث حل وصيفا لمنتخب البرتغال.
وكان فان دايك اختير أفضل لاعب في أوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة، في حين نال ميسي جائزة أفضل لاعب بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
يذكر أن آخر مدافع توج بالكرة الذهبية كان الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006 عندما قاد منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم في ألمانيا في العام ذاته.
أما في فئة السيدات، فتبدو الأمريكية ميغان رابينوي مرشحة فوق العادة لإحراز اللقب بعد أن قادت منتخب الولايات المتحدة إلى إحراز اللقب العالمي في مونديال فرنسا الصيف الماضي وتوجت هدافة له وأفضل لاعبة فيه.
ومن أبرز منافساتها الاسترالية سام كير، ويذكر أن الكرة الذهبية لأفضل لاعبة جائزة استحدثت العام الماضي وكان الفوز فيها من نصيب النروجية ادا هيرغربيرغر.
كذلك ستشهد هذه النسخة استحداث جائزة أفضل حارس مرمى، وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفياتي السابق ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب.
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