تعرف على خبايا النسخة الأكثر تشويقا من جائزة الكرة الذهبية

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2019، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في هذا الموعد من كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

لائحة المرشحين تضم 30 لاعبا، ولكن تبقى أبرز الأسماء المرشحة في البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وأفضل لاعب في أوروبا الهولندي فيرجل فان دايك، وتكمن أهمية هذه النسخة بسبب تساوي أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث يمتلك كل منهما 5 كرات ذهبية بالتساوي فهل سيتفوق أحدهما أم ستكون من الهولندي العملاق فيرجل فان دايك.

ولأول مرة يتصدر ليفربول الإنجليزي عدد المرشحين بسبعة لاعبين وهم ساديو ماني وفينادلوم وألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وروبيرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر والنجم العربي محمد صلاح ، كما تضم النجم العربي الآخر رياض محرز ورفاقه في مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، وتضم القائمة أيضا فرانكي دي يونج وهوجو لوريس ودوسان تاديتش وبنزيما ودي ليخت وأندريه تير شتيجن ودوني فان دي بيك وإيمريك أوباميانج وكيليان مبابي وليفاندوفسكي وهونج مين سون وكاليدو كوليبالى وجريزمان وإيدين هازارد وماركينيوس ورحيم ستيرلينج وجواو فيليكس، بالإضافة لأسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وحقق فان دايك موسما رائعا من خلال قيادته فريقه إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اختير أفضل لاعب فيه، وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية حيث حل وصيفا لمنتخب البرتغال.

وكان فان دايك اختير أفضل لاعب في أوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة، في حين نال ميسي جائزة أفضل لاعب بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن آخر مدافع توج بالكرة الذهبية كان الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006 عندما قاد منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم في ألمانيا في العام ذاته.

أما في فئة السيدات، فتبدو الأمريكية ميغان رابينوي مرشحة فوق العادة لإحراز اللقب بعد أن قادت منتخب الولايات المتحدة إلى إحراز اللقب العالمي في مونديال فرنسا الصيف الماضي وتوجت هدافة له وأفضل لاعبة فيه.

ومن أبرز منافساتها الاسترالية سام كير، ويذكر أن الكرة الذهبية لأفضل لاعبة جائزة استحدثت العام الماضي وكان الفوز فيها من نصيب النروجية ادا هيرغربيرغر.

كذلك ستشهد هذه النسخة استحداث جائزة أفضل حارس مرمى، وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفياتي السابق ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب.