مصر… تأجيل مباراة الأهلي والزمالك حتى انتهاء البطولة الأفريقية

قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حتى انتهاء البطولة الأفريقية، التي تقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي نشره اتحاد الكرة المصري، أوضح فيه أن مباريات الدوري المصري قد تم تأجيلها، على أن تعود بنفس ترتيبها الحالي.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا، الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها بعد أزمة مطولة بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة المصري، بحسب البيان، الذي قال إن مباراة القمة، التي تم تأجيلها من الأسبوع الرابع لأسباب أمنية، ستقام في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري.

وذكر بيان الاتحاد، في بيانه، بحسب موقع "يلا كورة": "في إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة".

وتابع: "تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول".