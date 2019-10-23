رسميا... الإعلان عن الموعد الجديد للكلاسيكو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء تحديد يوم 18 كانون الأول/ديسمبر كموعد جديد لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 الحالي وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كاتالونيا.

وقد كان من مقررا أن تقام المباراة بين عملاقي الكرة الإسبانية على ملعب برشلونة "كامب نو" في 26 الحالي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017، كما نقل موقع "غول".

وطلبت رابطة الدوري الأسبوع الماضي من الاتحاد المحلي نقل المباراة المرتقبة إلى العاصمة "بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا"، قبل أن تعلن عن تأجيلها وطلبت من الناديين الاتفاق على موعد جديد للمباراة، مع تحديد مهلة حتى يوم الاثنين الماضي لذلك وبحال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سوف يتخذ الاتحاد القرار بنفسه.

ويتضارب موعد الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر هو يوم أربعاء مع منافسات كأس الملك، ولكن برشلونة وريال مدريد معفيان من الدور الأول للمسابقة المحلية فلا مشكلة في ذلك.