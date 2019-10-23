بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول جينك (4-1) في دوري الأبطال

حقق ليفربول الإنجليزي الفوز بنتيجة 4-1 على مضيفه جينك البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

سجل رباعية الريدز تشامبرلين (هدفين) وساديو ماني ومحمد صلاح في الدقائق الثانية و57 و77 و87، وأحرز ستيفين أودي هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول وصافة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي.