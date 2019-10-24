روسيا تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في 2021

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، في مؤتمره الصحفي أن روسيا حصلت على حق استضافة بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية 2021.

موسكو- سبوتنيك. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا هذا النوع من البطولات.

وقد استضافت روسيا بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، واستضاف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده استعدت لبطولة كأس العالم بشكل مسؤول، مؤكدا أن الجميع أشاد بالتنظيم، وموجها الشكر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختياره لروسيا مسرحا للبطولة.