تعرف على تصنيف الـ"فيفا" الجديد للمنتخبات

رباعي صدارة التصنيف العالمي على مراكزهم في أحدث نسخة من تصنيف الفيفا العالمي، حيث واصلت بلجيكا محافظتها على القمة تليها البرازيل ثانية وفرنسا ثالثة وإنجلترا رابعة، بينما حدثت بعض التغييرات في المراكز الخمسة التالية ضمن العشرة الأوائل.

حيث نجحت أوروغواي في التقدم للمركز الخامس بدلا من البرتغال التي تراجعت للسادس، وتقدمت كرواتيا خطوة للسابع بدلا من إسبانيا المتراجعة للثامن، وحصل نفس الأمر بالنسبة للأرجنتين التي تقدمت للتاسع بدلا من كولومبيا التي تراجعت للعاشر.

صحيح أنه لم يحدث تغيير كبير في المراكز العشرة الأولى، ولكن كان لا بد من إجراء تحديث للتصنيف العالمي بعد المباريات الدولية التي أجريت في بحر الأسبوع المنصرم، ولكن يمكن أن نلاحظ بوضوح بعض التغييرات التي طرأت على باقي المنتخبات، حيث تقدمت أوكرانيا (تقدمت 3 إلى المركز 22) واليابان (3 إلى 28) وتركيا (4 إلى 32) وروسيا (5 إلى 37). وفي مكان آخر من جدول الترتيب بعيدا عن الخمسين الأوائل، تقدمت نيكاراجوا (11 إلى 137) وبربادوس (10 إلى 160) وجنوب السودان (11 إلى 162)، وساو تومي وبرينسيبي (10 إلى 180)، كما أن هناك سبب جديد للاحتفال بكوسوفو التي تقدمت (5 إلى 114).

وفي أفريقيا بقيت السنغال في قمة الترتيب، بعد أن حافظت على مركزها العالمي (20) وتليها تونس ثانية (29 عالميا) ثم نيجيريا ثالثة رغم تراجعها مرتبة عالميا (35)، وظلت الجزائر رابعة بنفس المركز (38)، ثم المغرب خامسة مع تراجعها خمسة مراكز عالميا (42).

وآسيويا حافظت إيران على صدارتها رغم تراجعها أربعة مراتب عالميا (27)، فيما واصلت اليابان الضغط حيت تأتي ثانية بعد أن تقدمت ثلاثة مراتب عالميا (28)، وحلت كوريا الجنوبية ثالثة مع تراجعها ثلاثة مراتب عالميا (39)، واحتفظت أستراليا بترتيبها الخامس و(44) عالميا، واقتربت قطر الخامسة خطوة مهمة يقفزها خمسة مراكز عالميا إلى (57).