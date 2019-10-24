تركي آل الشيخ يقدم عرضا للاعب الأهلي المصري

قدم رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عرضا للاعب الأهلي المصري محمد محمود بعد التأكيد على إصابة الأخير بإصابة قطع في الرباط الصليبي.

وأكد نادي الأهلي المصري تعرض لاعبه محمد محمود لإصابة قطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية على التوالي، مساء الأربعاء.

وغادر محمود لاعب الوسط في النادي الأهلي مران الفريق ملعب مختار التتش مساء الأربعاء، بعد سقوطه على الأرض دون التحام، واشتكى من آلام في الركبة، وخرج من المران بصحبة طبيب الفريق، متوجها لأحد المستشفيات القريبة من النادي لإجراء أشعة على مكان الإصابة، بحسب موقع "مصراوي".

وأكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تعرض محمد محمود لإصابة في الرباط الصليبي.

وكتب الجارحي: "نحزن ولا نيأس.. هكذا تعلمنا في الأهلي وأنت أحد فرسان كتيبة القلعة الحمراء.. افتقدناك وكنا ننتظر عودتك بشغف ولكن شدة الابتلاء من علامات حب الله للعبد.. الرباط الصليبي لم يعد غولا ولأنك من طينة اللاعبين الكبار ونرى فيك مستقبل خط وسط الأهلي فستعود أقوى مما كنت عليه وسندعمك وننتظر عودتك.. ألف سلامة يا محمد محمود".

ومن جانبه أبدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق، استعداده للمساعدة وعلاج اللاعب، وكتب ذلك في منشور على حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب آل الشيخ: "سلامات للاعب محمد محمود، ولو أقدر أقدم حاجة في علاجه في أي مكان في العالم أنا جاهز".

وانضم محمد محمود لصفوف النادي الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2019.

وتأكد غياب محمد محمود حتى نهاية الموسم الجاري.