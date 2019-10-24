الدوري السوري: جبلة يصدم جمهوره ويعطي الصدارة للشرطة... فيديو

تصدر فريق الشرطة السوري ترتيب الدوري المرحلة الأولى من الدوري السوري بفوزه على مضيفه فريق جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما احتل فريق الفتوة الصاعد من الدرجة الأولى الترتيب الثاني بعد فوزه على فريق الساحل بهدفين مقابل لا شيء.

وصدم فريق جبلة جمهوره بتذيله ترتيب الدوري بعد خسارة كبيرة أمام ضيفه الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد سجله محمد عوض برأسية في المقص الأيسر للمرمى.

وجاءت صدمة جمهور جبلة بعد التفاؤل الذي شهدته الساحة الرياضية في جبلة على إثر التعاقدات التي وقعها النادي، لتأتي الخسارة الثقيلة أمام الشرطة مثل الصدمة التي فاجأت الجميع وسط الكثير من التعليقات والانتقادات.

وتصدر الشرطة الترتيب بهذا الفوز الذي صفق له جمهور جبلة بحرارة بعد أدائه الجميل، واحتل فريق الفتوة المركز الثاني بعد فوزه على الساحل بهدفين نظيفين، فيما جاء حطين ثالثا بفوزه على الطليعة بهدفين لهدف.

وفي ديربي العاصمة، حقق الوحدة الدمشقي فوزا مهما على بطل الدوري في الموسم الماضي فريق الجيش بهدف وحيد أشعل به جماهير الوحدة العاشقة لفريقها البرتقالي.

وفي باقي النتائج، تعادل تشرين مع مستضيفه النواعير بنتيجة سلبية، فيما تعادل الاتحاد مع الوثبة بهدف لكل منهما.

وتستأنف غدا مباريات المرحلة الثانية من الدوري السوري.