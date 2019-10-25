التحية النازية الفاشية تظهر بين الجماهير الإيطالية من جديد... فيديو

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن عشرات مشجعين لاتسيو الإيطالي هتفوا هتافات عنصرية غير لائقة قبيل مباراتهم مع نادي سيلتيك الاسكتلندي في منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى رفع أذرعهم اليمني، في إشارة إلى تحية فاشية.

ليست هذه المرة الأولى، التي تقوم فيها جماهير لاتسيو، بأداء هتافات وإشارات سياسية محظورة، داخل وخارج ملاعب كرة القدم، ففي 24 من أبريل الماضي، رُفعت لافتة "تحية للدكتاتور بينيتو موسوليني" من قبل مجموعة من مشجعي لاتسيو، قبل مواجهة فريقهم مع ميلان على ملعب "سان سيرو" في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

Lazio fans doing Nazi salutes in Glasgow today. Absolutely no place for this in Glasgow, Scotland or anywhere. Hope the bhoys smash them on the pitch tonight. #CelticFC



pic.twitter.com/MF0Lbzb9IH — 🍀 Celtic1967.com 🍀 (@Celtic1967_com) October 24, 2019

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد قرر في 16 من الشهر الجاري، معاقبة نادي لاتسيو، بسبب قيام جماهيره برفع التحية الفاشية خلال مواجهته رين الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي، 2-1، وتمت العقوبة بإغلاق المدرج الشمالي في ملعب "أولمبيكو"، خلال مباراة لاتسيو وسيلتك القادمة، بأداء التحية الفاشية، والمصنفة ضمن فئة العنصرية.

وكان لاتسيو، خسر أمام مضيفه سيلتك، 1-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيلتك بارك"، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، لبطولة "يوروبا ليغ".