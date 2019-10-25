بعد فوز البارسا الهزيل... مشادات حادة بين ميسي ورفاقه في غرف خلع الملابس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نشوب مشادات وخلافات حادة داخل غرفة خلع الملابس، ما بين ليونيل ميسي ورفاقه، عقب فوز برشلونة الهزيل في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت مجلة "ماركا" الإسبانية كواليس ما دار في غرف خلع ملابس البارسا عقب فوزها على سلافيا براغ التيشيكي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن لاعبي الفريق الكاتالوني كانوا يشعرون بالحزن والضيق، رغم فوزهم باللقاء، بسبب شعورهم بالأداء الهزيل الذي ظهر عليه الفريق.

وبمجرد دخولهم غرفة خلع الملابس، ووسط غياب أعضاء الجهاز الفني، بدأ اللاعبون في توجيه الاتهامات لبعضهم البعض.

وكان ليونيل ميسي آخر الداخلين إلى غرفة خلع الملابس، وكان وجهه منكسا، قبل أن ينفجر غاضبا داخل الغرفة.

وتبادل لاعبو البارسا الاتهامات، بسبب مستوى الفريق خلال المباراة، وقال أحدهم نصا: "كيف تريدون المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، بمثل هذا المستوى؟ّ!".

كما قال لهم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن: "أعتقد أنكم بحاجة إلى التحدث مع بعضكم البعض".

وتابع "هناك شيء يحدث، يجب أن ينظر كل لاعب إلى نفسه، لن أقول ما هو هذا الشيء فكل لاعب يعلم بداخله ماذا يفعل وما الذي ينقصه ويعيبه".