تركي آل الشيخ يفاجئ جمهور الأهلي المصري

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه بات داعما لـ"كيان" النادي الأهلي، رافضا استخدام اسمه للإساءة للنادي.

ونشر آل الشيخ العديد من الرسائل الداعمة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رافضا ما يتعرض له من إساءة، كما تمني له الشفاء العاجل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم السبت: "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعته أو يصفي حساباته باسمي".

وتابع "اختلفت معهم، وهناك قلة قامت بسب أمي، وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".

وأكمل "عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له، وقفت ضد هذا الأمر جملة وتفصيلا، وعندما مرض، تمنيت له الشفاء ودعوت له، تلك هي أخلاق العرب وهكذا تربينا".

وواصل تركي آل الشيخ "من الآن أعلن أنني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام إسمي للإساءة له أو التقليل منه".

وأتم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق "الباب مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان، أتمنى أن تفهم الرسالة جيدا، السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".