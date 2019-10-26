بالصورة... كهربا يصدم جماهير الزمالك

أثار محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، اليوم السبت، الجدل بعدما نشر صورته بقميص الأهلي المصري، مع المدرب السابق للفريق الأحمر، والمدير الفني الحالي لمنتخب الفراعنة، حسام البدري.

واحتفل كهربا بعودته للمنتخب، مستخدما هذه الصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استدعائه من جانب الجهاز الفني الجديد، بقيادة البدري، بعد غياب طويل دام 16 شهرا.

وكانت هذه الصورة قد التقطت للاعب الزمالك السابق، أثناء مشاركته مع المارد الأحمر في ودية أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال ديسمبر 2017، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى كهربا دعوة وقتها للمشاركة مع الأهلي، حين كان معارا لنادي الاتحاد السعودي.

وأثار نشر هذه الصورة ردود فعل واسعة من متابعي اللاعب، خاصة مع أنباء اقتراب انضمامه للأهلي، في يناير المقبل.

وهاجم عدد من اللاعبين السابقين بنادي الزمالك المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام البدري لضمه كهربا بحجة أن اللاعب وهو في قمة تألقه مع الزمالك الموسم الماضي لم يضمه خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب والذي تمت إقالته بعد الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو.