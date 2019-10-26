"اللي يلعب معنا يستحمل"... تركي آل شيخ يحذر جماهير الأهلي من التجربة الخبيثة

وقال تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك" مساء اليوم السبت، "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم".

وأضاف "لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد أتضح للجميع كل شيء".

وتابع قائلا "لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

وأكمل في تدوينة أخرى: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم، احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

وتابع: "أعود إلى الأهلي مسامحًا للجميع.. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين".

وأتم تركي آل الشيخ بعبارته الشهيرة قائلا: "اللي يلعب معنا يستحمل".

وفي تدوينة ثالثة، نشر آل شيخ صورة كتب عليها "عصابة الخطيب تركع لتركي" وعلق عليها بقوله "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد".

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن في منتصف شهر أكتوبر الجاري سحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.