وفد من مانشستر يونايتد يزور السعودية وسط اهتمام بشراء النادي

يخطط وفد من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي القيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، في ظل الحديث المتداول عن إمكانية بيع العائلة الأمريكية المالكة للنادي لمشتر جديد.

يستعد وفد رسمي من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السفر إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام في الرياض.

ويشارك النادي الإنجليزي بوفد رفيع المستوى يضم شخصيات من عائلة "جليرز" الأمريكية المالكة للنادي، وسط إشاعات تحدثت عن إمكانية بيع النادي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن الاستياء من العائلة الأمريكية المالكة للنادي منذ العام 2005، قد قارب على النهاية.

وأكدت الصحيفة بأن مشاركة ملاك النادي في هذا المنتدى يعزز الإشاعات المتداولة حول رغبة ولي العهد بشراء النادي.

وذكر دانكان كاستليز من مؤسسة "ذا ترانسفير ويندو بودكاست" أن أفراد عائلة "جليزرز" أنفسهم قد حضروا في الماضي، ومن المقرر أن يمثل مانشستر يونايتد مجددا في المؤتمر الذي سينعقد في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض في غضون أكثر من يومين.

يذكر بأن القيمة المالية للنادي الإنجليزي تصل لـ2 مليار جنيه إسترليني بحسب تقييم بورصة نيويورك.