تركي آل شيخ يوجه رسالة جديدة لجمهور الأهلي الحقيقي

وعبر آل شيخ، اليوم الأحد، عن تقديره لردود الأفعال التي أظهرتها جماهير النادي الأهلي على اعتزامه فتح صفحة جديدة مع ناديها.

وقال تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "أقدر وأثمن ردود الأفعال الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي".

وأضاف، "أما رسالتي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر.. اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معنا".

وأمس السبت، كتب آل شيخ عدة تدوينات، أعلن من خلالها عن حبه ودعمه للنادي الأهلي وجماهيره، محذرا من الالتفات إلى الذين يحاولون الوقيعة وإفساد العلاقة بينه وبين النادي الأهلي.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن في منتصف شهر أكتوبر الجاري سحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.