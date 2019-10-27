مدرب ليفربول يكشف حجم إصابة محمد صلاح

أكد يورغن كلوب أن محمد صلاح تعرض لإصابة في الكاحل أمام توتنهام هوتسبير، يعتقد أنها "ليست كبيرة".

صاحب الرقم 11 لم يكمل المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، بعد أن سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وأضاف كلوب: "تعرض مو للإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه من قبل، وهو فقط يشعر بالألم كلما استمر في اللعب".

Jürgen Klopp has confirmed that @MoSalah was substituted due to an ankle problem, but the boss believes it is 'not a massive issue'. — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2019

وأتم المدرب الألماني "ليست مشكلة كبيرة، ستزول يوما ما، لكنها لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي".

يذكر أن محمد صلاح سجل الهدف رقم 50 له في مباراته رقم 58 على آنفيلد، منذ انضمامه للفريق.