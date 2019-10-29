الخطيب يشكر تركي آل الشيخ

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قام آل الشيخ بإرسال وفد بـ"الورود" لمنزل محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء العاجل.

وعبر الخطيب عن امتنانه وشكره لرئيس الهيئة الرياضة سابقا بالمملكة العربية السعودية، لإهتمامه بصحته وبإرساله لوفد من الأشقاء للإطمئنان عليه.

ومن خلال الموقع الرسمي للأهلي، قال الخطيب "أثمن وبكل تقدير ما أفاض به آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي".

وتابع "هذا يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية".

وكان تركي آل الشيخ، قد حرص مؤخرا على نشر عدد من الرسائل للخطيب، رافضا الاساءة له ومتمنيا الشفاء له، بجانب رسائل لجماهير الأهلي على هامش مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي وجماهيره.