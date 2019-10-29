في تطور جديد... تركي آل شيخ يرد على عتاب أسرة الخطيب

قال رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل شيخ إنه وصله "عتاب المحب" من حرم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وكريماته.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك": "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبد الرحمن الحمود للاطمئنان على صحته، ووصل لي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي".

وأضاف "أنا وبيبو رجالة ونستحمل، أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر، لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة".

وأتم "عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة، اختشوا، وحقها وبناتها على راسي من فوق وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى، آمين".

وفي وقت سابق، شكر الخطيب آل الشيخ بسبب "اهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا"، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

كما أعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق "نهاية الأزمة مع الأهلي".