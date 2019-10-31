بالفيديو... أول هدية من تركي آل شيخ للنادي الأهلي بعد التصالح

استقبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني الحالي وبيراميدز السابق، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري خلال تواجده في المملكة.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، يظهر فيه رفقة مؤمن زكريا الذي كان ضيفه متسائلا عن مدي تحسن حالته.

وعلق رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلًا: "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه، ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله، السعودية ومصر أيد واحدة، وإلي يلعب معانا يستحمل ويتعور".

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ولا يشارك اللاعب في التدريبات في الوقت الحالي ويؤدي جلسات علاج 4 مرات أسبوعيا.

وسافر اللاعب في وقت سابق إلي ألمانيا وخضع لفحوصات شاملة علي العضلات والقلب والمخ والأعصاب، وكافة وظائف الجسم.

وفي وقت سابق، كشف زكريا أن محمد صلاح على اتصال دائم به للاطمئنان على حالته، مشيرا إلى أن صلاح عرض عليه الكشف عند أطباء في إنجلترا وألمانيا وأمريكا للعلاج".

وكان مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن في وقت سابق تحمل النادي جميع تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.

وأكد الخطيب لـ مؤمن زكريا "الأهلي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد".