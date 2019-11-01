نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها

فازت بطلة الإسكواش المصرية، نور الشربيني، ببطولة العالم للإسكواش للسيدات، للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما تغلبت على مواطنتها رنيم الوليلي بنهائي البطولة.

وأقيم نهائي بطولة العالم للإسكواش تحت سفح أهرامات الجيزة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مصر.

وتغلبت نور الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

وحسمت نور الشربيني الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-4، لكن رنيم الوليلي عادت وحسمت الثاني لصالحها بنتيجة 11-9.

نور الشربيني بطله العالم في الاسكواش

مباراه للتاريخ ❤❤❤❤



الف مبروك لينا كلنا 🤩 pic.twitter.com/k2QbYXJjhD — أحمد صالحAhmed Saleh (@iAHMEDsalih) November 1, 2019

​وعادت الشربيني للتقدم مرة أخرى وحسمت الثاني بنتيجة 11-5، وفازت بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، لتفوز بالمباراة والبطولة.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لنور الشربيني في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات.

ويعد نهائي موسم 2019-2020 هو السادس لنور الشربيني في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات، حيث فازت باللقب 4 مرات، أخرها اليوم، وتوجت بثلاث بطولات من قبل أعوام 2015، 2016، وموسم 2018-2019.

بينما خسرت اللقب مرتين من قبل الأولى كانت أمام لورا ماساروا في 2013 والثانية أمام رنيم الوليلي في 2017.

وتعد نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية توجت باللقب 4 مرات.