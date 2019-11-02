تركي آل شيخ يحسم الجدل حول المطالبة باعتذار جمهور الأهلي إليه

حسم مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، والمالك السابق لنادي بيراميدز المصري، الجدل الدائر حول المطالبة باعتذار بين جماهير النادي الأهلي المصري عن إساءتها إليه.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "أنا واحد من جماهير الأهلي".

وتابع قائلا "لا يوجد بيننا اعتذارات، نحن أهل وأخوه".

وأضاف "محدش يفرض على الجمهور حاجة".

وكان ذلك ردا على لاعب النادي الأهلي السابق مصطفى يونس، والذي طالب جماهير النادي الأهلي بالاعتذار لتركي واستقباله عند وصوله مصر.

في السياق ذاته، وجه أحمد عفيفي المتحدث الرسمي السابق باسم "بيراميدز" والمنتمي لنادي الزمالك رسالة عتاب إلى تركي آل الشيخ عبر صفحته على "الفيسبوك" بسبب تصالحه مع النادي الأهلي وابتعاده عن دعم نادي الزمالك.

وأكد تركي آل شيخ في رده على عفيفي أنه "سيقوم بزيارة الخطيب قريبا من أجل الاطمئنان عليه وأنه لن يدعم إلا الفريق الذي يشجعه حتى وإن كان ذلك سيغضبه (عفيفي) بزيادة".

وشهدت الفترة الأخيرة عدد من المبادرات من جانب آل الشيخ لمحو الخلافات مع الأهلي وجماهيره، وأرسل أحد معاونيه لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه.