تصريحات مثيرة... أم رونالدو تتحدث عن علاقة المافيا بجائزة الكرة الذهبية

كشفت ماريا دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن المافيا تسببت في حرمان نجلها من حصد المزيد من الكرات الذهبية.

وقالت ماريا في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، وهي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية أكثر من ذلك".

وأضافت "هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانيا أو إنجليزيا، لما فعلوا ذلك معه".

وشددت "رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، لا أعرف مدى إمكانية حصوله عليها، لكن إذا قمنا بتحليل ما قدمه الموسم الماضي، فهو يستحقها عن جدارة".

وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر/كانون أول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.

وحصد رونالدو، جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، 5 مرات من قبل بالتساوي مع منافسه الأرجنتيني اللدود ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.