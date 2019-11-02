مدرب ليفربول يكشف حالة محمد صلاح بعد الإصابة

من المتوقع أن يكون محمد صلاح نجم ليفربول، لائقا للمشاركة في مباراة اليوم ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

وعانى المصري الدولي من إصابة في الكاحل أمام ليستر سيتي وتجددت أمام توتنهام هوتسبير، ليغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

وقال يورغن كلوب عن إصابة صلاح لموقع ناديه: "هو على ما يرام. ليست إصابة قوية، وأعتقد أنه على ما يرام".

🔴🔴 WE ARE LIVERPOOL 🔴🔴



Two teams. One destination. On the road to face the Villa 👊 #ThisMeansMore #AVLLIV pic.twitter.com/c1ocrnHkcF — Liverpool FC (@LFC) November 2, 2019

ويحتل صلاح، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضي CIES.

وشهدت مباراة توتنهام، تسجيل محمد صلاح للهدف رقم 50 له في مباراته رقم 58 على آنفيلد، منذ انضمامه للفريق.