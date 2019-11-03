في "ليلة سقوط البطل"... 3 أرقام مميزة من لقاء برشلونة وليفانتي

حقق نادي ليفانتي الإسباني يوم أمس السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن قلب تأخره بهدف أمام المتصدر برشلونة إلى الفوز بثلاثية في غضون 7 دقائق.

نجح ليفانتي في قلب تأخره بهدف نظيف أمام برشلونة إلى الفوز بثلاثة أهداف لهدف، وشهد اللقاء تسجيل 3 أرقام مميزة.

حيث نجح لاعب ليفانتي، بورخا مايورال القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة، في التسجيل في النادي الكتالوني، ليصبح أول لاعب بالموسم الحالي ينجح في زيارة شباك فريقي ريال مدريد وبرشلونة في منافسات الليغا.

1 - Levante’s Borja Mayoral is the first player to score both against Barcelona and Real Madrid in @LaLigaEN this season. Stellar. pic.twitter.com/sFxRUKsT0a — OptaJose (@OptaJose) November 2, 2019

والرقم الثاني المميز من اللقاء هو قلب ليفانتي الطاولة على برشلونة بتسجيله لثلاثة أهداف في ظرف 7 دقائق، حيث لم يتلقى النادي الكتلوني هذا العدد من الأهداف في هذه المدة منذ فترة طويلة في الليغا، حيث أحرز كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانيا رادويا الأهداف الثلاثة في الدقائق 61، 63، و68 على الترتيب.

ليتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22، وتعتبر الهزيمة الثالثة للفريق في مباريات الدوري.

كما شهد اللقاء تسجيل الأرجنتيني ميسي لهدفه الرقم 500 بالقدم اليسرى، وبحسب شبكة "أوبتا" فإن الأرجنتيني سجل 82.1 في المئة من أهدافه بيسراه.