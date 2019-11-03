تركي آل شيخ يفاجئ المصريين بسؤال... ماذا قال

أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، تركي آل شيخ، عن وصوله إلى مصر قادما من السعودية، وذلك بعد تغيبه في الفترة الماضية عن التواجد في مصر.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك": "وصلت مصر جو رائع وجميل جدا... تنصحوني اتفسح فين؟".

وشهدت الفترة الأخيرة عدد من المبادرات من جانب آل الشيخ لمحو الخلافات مع الأهلي وجماهيره، وأرسل أحد معاونيه لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه.

وأعلن تركي آل الشيخ نهاية الأزمة مع الأهلي وسحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وفي وقت سابق، شكر الخطيب آل الشيخ بسبب "اهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا"، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.